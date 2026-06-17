Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, teşkilatın farklı birimlerinde görev yapan personelle gerçekleştirdiği birebir görüşmelerine devam ediyor.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen uygulama kapsamında personelin görüş, talep ve önerileri dinlenirken, kurum içi iletişimin daha güçlü hale getirilmesi hedefleniyor.

Gerçekleştirilen görüşmelerde personelin değerlendirmelerinin önem taşıdığı belirtilirken, iletilen önerilerin kurumsal süreçlere katkı sunduğu ifade edildi.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, söz konusu görüşmelerin personelin kuruma olan aidiyet duygusunu güçlendirmeyi, iletişim kanallarını daha etkin kullanmayı ve insan odaklı yönetim anlayışını geliştirmeyi amaçladığı belirtildi.

Arzum Nazman'ın personelle gerçekleştirdiği görüşmelerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak : PERRE