Adıyaman Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle birlikte kent genelindeki parklar, mesire alanları ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında sulama sistemlerinden peyzaj düzenlemelerine, çim biçmeden ilaçlama faaliyetlerine kadar birçok alanda çalışma gerçekleştiriliyor. Kentin farklı noktalarında sürdürülen çalışmalarla vatandaşların daha düzenli, temiz ve estetik alanlarda vakit geçirebilmesi amaçlanırken, mevcut yeşil dokunun korunması için de yoğun mesai harcanıyor.

Şehir merkezindeki parklar, mesire alanları ve yeşil kuşaklarda sulama sistemlerinin düzenli kontrol ve bakımları yapılırken, çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları da aralıksız devam ediyor.

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava nedeniyle bitki örtüsünün zarar görmemesi için belirlenen program doğrultusunda düzenli sulama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ağaçlar ve süs bitkilerinin zararlı organizmalar ile çeşitli hastalıklardan korunması amacıyla ilaçlama faaliyetlerini de sürdürüyor. Yapılan uygulamalarla park ve yeşil alanların sağlıklı yapısının korunması hedefleniyor.

Bakım çalışmalarının yanı sıra kentin farklı noktalarında yeni ağaç dikimleri de gerçekleştiriliyor. Böylece Adıyaman’ın yeşil alan varlığının artırılması ve kent estetiğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Adıyaman Belediyesi ekipleri, yaz boyunca parklar ve yeşil alanlarda bakım çalışmalarının planlanan program çerçevesinde devam edeceğini belirtti.

Adıyamanlılar Net