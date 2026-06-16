Suriye’de yaşanan iç savaşın ardından Türkiye’ye sığınan ve Adıyaman’da yaşamını sürdüren Assani ailesi, ekonomik zorluklarla mücadele ediyor. Siteler Mahallesi’nde aynı evde yaşayan 13 çocuğun eğitim, gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çektiklerini belirten aile fertleri, yetkililerden yardım talebinde bulundu. Çocukların halasının eşi Adnan Abbasi, hem kendi çocuklarına hem de akrabalarına ait çocuklara bakmaya çalıştığını belirterek mevcut şartlarda geçim yükünün ağırlaştığını ifade etti. Çocuklar ise eğitimlerine devam edebilmek ve parçalanan ailelerinin yeniden bir araya gelmesi için destek beklediklerini dile getirdi.

Çocukların halasının eşi Adnan Abbasi, ailedeki sorumluluğun her geçen gün ağırlaştığını belirterek yaşadıkları zorlukları anlattı.

Abbasi, '4 yetim çocuk var, anneleri de başka yerde. Diğer 5 çocuğun da babalarını bir kavgaya karıştığı için Suriye'ye gönderdiler. 9 çocuk var ve hepsi üzerime kaldı. Ben nasıl yetiştireceğimi düşünüyorum. Ayrıca benim de 4 çocuğum var ve toplamda 13 çocuk oldu. Ben nasıl yetiştireceğim? Daha önce hem Suriye'ye gönderilen kayınbiraderim hem de çocukların babaannesi yardım ediyordu. Ancak şu an kayınbiraderim Suriye'de olduğu için evin kirasını kim ödeyecek, bu çocuklara kim bakacak?' dedi.

Kirada oturduklarını ve aylık 10 bin lira kira ödediklerini belirten Abbasi, mevcut şartlarda bu yükü taşıyamadığını söyleyerek, 'Şu an benim o kadar gücüm yok bakmaya. Çocukların babası gelirse daha iyi olur. Daha önce arada yardım ediyordum ama şimdi kayınbiraderim olmadığı için ben bakamıyorum. Devletten rica ediyorum, sadece babalarının Suriye'den buraya getirilmesini ve çocuklarının başında durmasını istiyoruz. Devletten Allah razı olsun diyorum, bize yardımcı olsunlar' ifadelerini kullandı.

'Evin Masraflarını mı, Çocukların Eğitim Giderlerini mi Karşılayayım?'

Adıyaman'da Sebze ve Meyve Hali'nde çalıştığını ifade eden Abbasi, gece saatlerinde işe başladığını ve uzun saatler çalışmasına rağmen geçim sıkıntısı yaşadığını dile getirerek, 'Gece saat 02.00'de işe gidiyorum, öğleden sonra saat 14.00'te evde oluyorum. Oturduğumuz evde yağmur yağdığı zaman tavandan su damlıyor, ev rutubetten kokuyor. Kışın çok kötü kokuyor ama başka gidecek yerimiz yok. Çünkü diğer evler daha pahalı, burayı 10 bin liraya tuttuk. Daha önce kayınbiraderim buradayken ödemeyi birlikte yapardık. Ama şu an Suriye'ye gönderildiği için evin kirasını kim ödeyecek?' ifadelerini kullandı.

Çocukların eğitim masraflarını karşılamakta zorlandığını belirten Abbasi, 'Çocukların çoğu okuyor ama okul masraflarını çıkaramıyorum. Evin masraflarını mı yetiştireyim, çocukların okul masrafını mı yetiştireyim? Tüm yük üzerime kaldı, nasıl bakacağımı bilmiyorum' dedi.

'Çok Güzel Bir Aileydik Ama Bozuldu'

12 yaşındaki Hasne Assani ise yaşadığı aile dramını anlatarak, 'Çok zorluklar yaşadık. Çok güzel bir aileydik ama bozuldu. Babam Türkiye'de trafik kazası geçirdi ve vefat etti. Ardından dedem de kalp rahatsızlığı olduğu için vefat etti. Ardından annem ve kardeşlerimle birlikte babaannemle yaşamaya karar verdik' dedi.

Annesinin daha sonra İstanbul'a giderek evlendiğini ve Suriye'ye taşındığını anlatan Assani, 'Annem, evlendikten sonra şimdiki eşiyle Suriye'ye taşındılar. Anneme ulaşmak istediğimizde bizimle konuşmamak için telefon numaramızı siliyor. Devlet birimlerinden yardım istiyorum' diye konuştu.

'Borçlarımız Var, Yardım Bekliyoruz'

Amcasının aileye destek olduğunu ancak daha sonra Suriye'ye gönderildiğini belirten Assani, yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, 'Amcam hem arada bize bakıyordu hem de çocuklarına bakıyordu ama amcam Suriye'ye gönderildikten sonra amcamın eşi ve çocuklarıyla birlikte babaannemle yaşamaya başladık. Sayımız arttı ve yetiştiremiyoruz. Borçlarımız da var. Mahallemizdeki bakkaldan ekmek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz ancak amcam gittiğinden bu yana bakkala da borcumuz var' dedi.

Küçük kardeşleri ve kuzenleri için destek isteyen Assani, 'Benden küçük kardeşlerim ve kuzenlerim bizim gibi zor şartlarda yaşamasın. Bize yardım etsinler. Okul masraflarımız da karşılanamıyor. Okuldaki öğretmenim iyi biri, okul kitapları için ödenen ücreti benden almıyor' ifadelerini kullandı.

'Avukat Olup Babamın Hakkını Aramak İstiyorum'

Geleceğe dair hedeflerinden de söz eden Assani, yaşadığı kayıpların hayallerini değiştirdiğini belirterek, 'Ben polis olmak istiyordum ama babam öldüğü için bu hayalimden vazgeçtim. Şimdi bir avukat olmak istiyorum; çünkü hem babamın yaşadığı trafik kazası nedeniyle devam eden davayı kazanarak babamın hakkını almak hem de amcamı Suriye'den tekrar Türkiye'ye getirmek istiyorum' dedi.

'Babam Dönmezse Bize Kim Bakacak?'

Kuzeniyle aynı ismi taşıyan 11 yaşındaki Hasne Assani ise babasının Suriye'de bulunduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. 'Babam evimize dönmezse kim bize bakacak? Daha önce babam ve halamın eşi bakıyordu bize. Babam şu an Suriye'de. Halamın eşi 13 çocuğa bakamaz. Devletten yardım istiyoruz, babamı Türkiye'ye getirsinler. Yoksa kardeşlerimden ayrı kalabilirim' dedi.

Okulda da çeşitli sorunlar yaşadığını gözyaşları içinde dile getiren Assani, 'Suriyeli olduğum için okul arkadaşlarım bana küfrediyor. Okul harçlığımız yok, istediğim şeyleri alamıyorum' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE