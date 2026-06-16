Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yapımı süren bir fabrikada meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçiden acı haber geldi. Üzerine beton blok düşen Hüsnü Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirirken, olayda hayatını kaybeden işçi sayısı ikiye yükseldi.

Kaza, 13 Haziran tarihinde Kayapınar ilçesine bağlı Kaldırım Mahallesi'ndeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrikada meydana geldi. İddiaya göre vinçle kaldırılmak istenen beton blok, çalışanlar Faydat Avcı ve Hüsnü Yılmaz'ın üzerine düştü.

Kazada Faydat Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Hüsnü Yılmaz sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Yılmaz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hüsnü Yılmaz'ın memleketi Batman'da toprağa verildiği öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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