Adıyaman Doğa Koleji, yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmek isteyen çocuklar için hazırladığı yaz okulu programının kayıt sürecini başlattı. Anaokulu öğrencilerine yönelik hazırlanan programda eğitimden spora, sanattan teknolojiye kadar birçok etkinlik yer alırken, çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor. Yaz dönemi boyunca devam edecek program kapsamında öğrenciler hem yeni beceriler kazanacak hem de çeşitli etkinliklerle verimli bir tatil dönemi geçirme fırsatı bulacak.

Doğa Koleji tarafından yapılan açıklamada, yaz okulu programının 4-6 yaş aralığındaki anaokulu öğrencilerine yönelik olarak planlandığı belirtildi.

Programın ilk dönemi 29 Haziran-24 Temmuz tarihleri arasında, ikinci dönemi ise 27 Temmuz-21 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yaz okulunda İngilizce, yüzme, satranç, robotik kodlama, jimnastik, müzik, görsel sanatlar, deney atölyeleri, eğitsel oyunlar, Türkçe dil etkinlikleri, hikâye çalışmaları, ekoloji, film saati ve akıl oyunları gibi birçok etkinlik yer alacak.

Çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan program kapsamında sabah kahvaltısı ve öğle yemeği hizmeti de sunulacak.

Doğa Koleji yetkilileri, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen öğrencileri yaz okuluna davet ederken, kayıt ve detaylı bilgi almak isteyen velilerin okul ile iletişime geçebileceğini bildirdi.

Yaz okulunun, çocukların yeni deneyimler kazanmasına ve sosyal becerilerini geliştirmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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