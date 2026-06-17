Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde asfalt serimi, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı hizmetlerine ağırlık veren ekipler, mahallelerde hasar gören yolları yenileyerek ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Belediye ekipleri tarafından Yeşilyurt, Siteler, Kayalık ve Malazgirt mahallelerinde asfalt yama çalışmaları sürdürülürken, bozulan yol yüzeyleri de yenileniyor.

Yenimahalle'de devam eden çalışmalar kapsamında 2638 ve 2653 numaralı sokaklarda freze yöntemiyle asfalt söküm ve yol hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Aynı bölgede bulunan 2638 ve 2652 numaralı sokaklarda ise sıcak asfalt serimi devam ediyor.

Kent genelindeki çalışmalar kapsamında Yeşilyurt Mahallesi 2132 Sokak, Siteler Mahallesi Karamusa Caddesi, Kayalık Mahallesi 2450 Sokak ile Malazgirt Mahallesi 2301 ve 2034 numaralı sokaklarda asfalt yama çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmaları değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kent genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yatırımların sürdüğünü belirtti.

Tutdere, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarını hızlandırdıklarını ifade ederek, ulaşım konforunu artırırken mahalleleri daha modern bir görünüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman'daki belediye hizmetleri ve kentte devam eden çalışmaları aktarmayı sürdüreceğiz.

Kaynak : PERRE