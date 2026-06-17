Adıyamanlı sanatçı Fahriye Kuru, müzik kariyerine yeni bir eser daha ekleyerek "Limon Çiçeğim" adlı teklisini dinleyicilerle buluşturdu.

Adıyaman Merkez doğumlu olan Fahriye Kuru, müzik eğitimine Adıyaman Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladı. Daha sonra Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun olan sanatçı, uzun yıllardır profesyonel müzik çalışmalarını sürdürüyor.

Küçük yaşlardan itibaren müziğin içinde yer alan Kuru, aldığı akademik eğitimi sahne deneyimiyle birleştirerek kendine özgü yorumuyla dinleyicilerin beğenisini kazandı. Arabesk, fantezi ve Türk müziği eserlerine kattığı yorumla dikkat çeken sanatçı, 2019 yılında katıldığı bir ses yarışmasında Türkiye ikincisi olmuştu.

Sanatçının daha önce yayımlanan "Ne Güzel Bildin" ve "Çok Tatlısın" adlı eserlerinin sözleri Ahmet Selçuk İlkan tarafından kaleme alınırken, düzenlemeleri Ali Kemal Arapoğlu tarafından yapıldı.

2026 yılında yayımlanan "Limon Çiçeğim" adlı yeni teklinin söz, müzik ve prodüktörlüğünü Tayfun Soydemir üstlendi. Aşk Prodüksiyon etiketiyle yayımlanan eser, duygusal anlatımı ve samimi hikayesiyle dikkat çekiyor.

Yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Fahriye Kuru, önümüzdeki dönemde de yeni eserlerle müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Kaynak : PERRE