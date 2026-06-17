Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, vergi borçlarının yapılandırılması ve taksitlendirilmesine ilişkin yeni düzenlemenin esnaf ve sanatkarlar için önemli bir kolaylık sağlayacağını belirtti.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme kapsamında vergi dairelerince takip edilen bazı kamu alacaklarının 72 aya kadar taksitlendirilebileceğini ifade eden Duranay, tecil faizi oranının da yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldüğünü hatırlattı.

Başvuruların 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirten Duranay, mevcut ekonomik şartlarda düzenlemenin esnaf açısından olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Esnaf ve sanatkarların yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken Duranay, uzun vadeli ödeme imkanının ödeme güçlüğü yaşayan işletmelere katkı sunacağını ifade etti.

Başkan Duranay, esnaf ve sanatkarların detaylı bilgi almak için vergi dairelerine veya mali müşavirlerine başvurabileceklerini belirterek, başvuru süresinin kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yetkilileri de düzenlemenin esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı olmasını temenni ederek, borcu bulunan mükelleflerin başvurularını zamanında yapmaları çağrısında bulundu.

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