Adıyaman'da Jandarma Teşkilatı'nın 187'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, jandarma trafik timlerinin kullandığı ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Alkol ve uyuşturucu test cihazlarından yaka kameralarına, sorgulama tabletlerinden trafik güvenliği ekipmanlarına kadar birçok uygulama hakkında bilgi verilirken, özellikle gençlere güvenli sürüş konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Alkol ve Uyuşturucu Test Cihazları Tanıtıldı

Jandarma trafik personeli, alkol ölçümünde kullanılan cihazları tanıtarak sürücülere yönelik uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Görevliler, 'Buradaki ilk malzememiz alkolmetre. Sürücülerin kaza anında veya sabit uygulama esnasında alkollü olup olmadıklarını bu cihazla ölçüyoruz. Tek kullanımlık çubuklarımız var. Bunu sürücülere üfletiyoruz. Nefesi ölçüyor ve çıkan orana göre karar veriliyor. Otomobiller için 0.50 promilin üzeri alkollü sayılıyor. Motosiklet, kamyonet, otobüs ve minibüs gibi diğer araçlarda ise 0.20 promilin üzeri alkollü olarak değerlendiriliyor. Bu ölçtüğümüz orana göre işlem yapıyoruz. Sonuç 0 çıktığı zaman sürücüyü yoluna devam ettiriyoruz' dedi.

Uyuşturucu test cihazları hakkında da bilgi veren görevliler, 'Uyuşturucu kullandığından şüphelendiğimiz sürücülerde tükürük salgısını alarak cihazın üzerine damlatıyoruz. Daha sonra ölçüm yapıyoruz. Böylece uyuşturucu kullanılıp kullanılmadığını tespit ediyoruz. Bazı durumlarda kullanılan ilaçlardan dolayı yanlış sonuçlar çıkabiliyor. Bu durumda sürücüyü hastaneye gönderiyoruz. Sonuca göre uyuşturucu etkisinde araç kullanmaktan idari işlem uyguluyoruz' ifadelerini kullandı.

Yaka Kameraları ve Tabletlerle Denetim

Trafik personeli, gece uygulamalarında kullanılan ekipmanları da vatandaşlara tanıttı.

Görevliler, 'Gece kullandığımız ışıldaklarımız var. Bunları yakamıza takıyoruz. Amacımız görünür olmak ve sürücülerin bizi daha rahat fark etmesini sağlamak. Uygulamalar sırasında yaka kamerası kullanıyoruz. Herhangi bir yanlış anlaşılmaya sebebiyet vermemek için kameralarımız sürekli açık oluyor' dedi.

Denetimlerde kullanılan tabletler hakkında da bilgi veren ekipler, 'Sorgulamalarımızı tamamen tabletler üzerinden yapıyoruz. Aracın plakasını sisteme giriyoruz. Muayene, sigorta, sürücü belgesi durumu veya yakalama kaydı olup olmadığını anında görebiliyoruz. İdari para cezası uyguladığımız durumlarda taşınabilir yazıcılarımızı kullanıyoruz' dedi.

Uyarıcı Sistemler Sürücüleri Bilgilendiriyor

Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılan ekipmanların da tanıtıldığı stantta, uygulama noktalarında kullanılan çakar lambalar ve dubalar hakkında bilgi verildi.

Görevliler, 'Uyarıcı çakar lambaları dubaların üzerine yerleştiriyoruz. Karanlık ortamlarda sürücülerin ileride bir kontrol noktası olduğunu görmeleri için kullanıyoruz' ifadelerini kullandı.

Gençlere Güvenli Sürüş Uyarısı

Etkinlikte motosiklet ve traktör kullanıcılarına yönelik hazırlanan bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Broşürlerde güvenli sürüş kuralları ile araçlarda bulunması gereken ekipmanlara yer verildi. Çocuklar için hazırlanan okuma ve boyama kitapları da ziyaretçilere dağıtıldı.

Görevliler özellikle gençlere yönelik yaptığı bilgilendirmede, 'Kesinlikle motosiklet veya araç kullanmak için 18 yaşını bekleyeceğiz. Sürücü kurslarından eğitim aldıktan sonra araç kullanmaya başlayacağız. Gençler özellikle motosiklet kullanmaya çok hevesleniyor ancak yeterli eğitim alınmadan trafiğe çıkılması kazalara neden olabiliyor. Bu kazalar ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Kask gibi güvenlik ekipmanlarının kullanılması büyük önem taşıyor' dedi.

Kaynak : PERRE