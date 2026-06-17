Adıyaman'da faaliyet gösteren Hasat Şapka, tarım sektöründe çalışan emekçilere yönelik sosyal sorumluluk çalışması kapsamında tarım işçilerine şapka dağıttı.

Yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava koşullarında çalışan tarım işçilerinin güneşten korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma, işçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Hasat Şapka Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Teke'nin talimatıyla gerçekleştirilen dağıtım kapsamında çok sayıda tarım işçisine şapka ulaştırıldı.

Firma yetkilileri, tarım sektörünün üretim sürecindeki en önemli unsurlarından biri olan işçilerin büyük emek ve fedakarlıkla çalıştığını belirterek, sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti.

Tarım işçileri ise yapılan desteğin kendileri için anlamlı olduğunu belirterek Hasat Şapka'ya teşekkür etti.

Gerçekleştirilen çalışma, tarım emekçilerinin çalışma şartlarına dikkat çekmesi ve toplumsal dayanışmaya katkı sunması açısından olumlu karşılandı.

Adıyamanlılar Net olarak Adıyaman'da gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerini ve kent gündemindeki gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.