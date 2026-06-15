Teknokent Koleji, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulamaya alacağı NEXTECH Programı ile öğrencileri geleceğin dünyasına hazırlamayı hedefliyor. Teknoloji, üretim, girişimcilik ve uluslararası iş birliklerini aynı sistem içerisinde buluşturan program, öğrencilerin yalnızca akademik başarıya değil, aynı zamanda bilimsel üretim, proje geliştirme ve küresel vizyon becerilerine de katkı sunmayı amaçlıyor.

"Gelecek Burada Başlıyor" sloganıyla duyurulan NEXTECH Programı, klasik eğitim anlayışının ötesine geçen kapsamlı bir eğitim modeli olarak tasarlandı. Program kapsamında öğrencilerin teknoloji geliştirme, bilimsel araştırma, proje tabanlı öğrenme ve uluslararası çalışmalarla erken yaşlarda tanışmaları hedefleniyor.

Teknokent Koleji tarafından yapılan açıklamada, NEXTECH'in sadece ders saatlerinden oluşan bir uygulama olmadığı belirtilerek okul kültürü, laboratuvar çalışmaları, girişimcilik faaliyetleri ve uluslararası ortaklıkların tek bir sistem altında bir araya getirildiği ifade edildi.

Programın temelini oluşturan kavramlar ise Next Generation (Yeni Nesil), Educational Innovation (Eğitimde İnovasyon), X-Factor (Fark Yaratan Güç), Technology and Production (Teknoloji ve Üretim), Entrepreneurship (Girişimcilik), Cross-Border Partnerships (Sınırlar Ötesi Ortaklıklar) ve Hub of Achievement (Başarı Merkezi) olarak açıklandı.

NEXTECH Programı ile öğrencilerin yalnızca bilgiye ulaşan bireyler değil, bilgi üreten, teknoloji geliştiren ve projeler ortaya koyan gençler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Program kapsamında yapay zekâ, robotik, yazılım, bilimsel araştırmalar, uluslararası proje ortaklıkları ve girişimcilik alanlarında çeşitli çalışmalar yürütülecek.

Okul yönetimi, eğitimde dönüşümün günümüzde önemli bir gereklilik haline geldiğini belirterek öğrencilerin dünya standartlarında eğitim alabilmesi için yeni nesil uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak programla birlikte öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra üretkenlik, liderlik, problem çözme ve küresel vizyon becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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