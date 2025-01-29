Mansur Yavaş, İmamoğlu'na 13 Puan Fark Attı

31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP’de, 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik aday tartışmaları sürerken yapılan anket, dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu. Ağustos 2024 - Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan araştırmada Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'na 13 puan fark attı.

Anket Sonuçları:

Mansur Yavaş: %35,8

Ekrem İmamoğlu: %22,7

Özgür Özel: %6,5

Başka biri: %4,4

Hiçbiri: %4,3

Fikrim yok/Cevap vermeyenler: %26,3

Ankete katılanların yüzde 26,3’lük bir kesimi soruya yanıt vermedi.

Özgür Özel: "CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayını Partililer Belirleyecek"

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili tartışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, aday belirleme sürecini parti tabanına bırakacaklarını ifade etti. "Ekrem başkanla, Mansur başkanla konuştuk. Artık yeni bir dönem için mutabakattayız. Artık yeni bir çağrı yapıyoruz. Adayı ben değil, hepimiz, tüm CHP'liler belirleyeceğiz. Partiye kaydolan herkes adayı belirleyecek" diyerek sürecin partililer tarafından yürütüleceğini vurguladı.

Anket sonuçları, CHP tabanında Mansur Yavaş'ın adaylık konusunda daha güçlü bir konumda olduğunu gösterirken, önümüzdeki süreçte parti içindeki tartışmaların nasıl şekilleneceği merak konusu.

Kaynak : PHA