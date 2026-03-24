Başkan Osman Genç, yayımladığı mesajda Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk siyasi hayatında duruşu, ilkeleri ve milletine bağlılığıyla iz bırakan liderlerden biri olduğunu belirterek, aradan geçen yıllara rağmen hatırasının ve mücadelesinin toplumun hafızasında canlılığını koruduğunu ifade etti.

Yazıcıoğlu’nun hayatı boyunca milli ve manevi değerlere bağlı bir siyaset anlayışı ortaya koyduğunu vurgulayan Genç, “Merhum Muhsin Yazıcıoğlu, yalnızca bir siyasetçi değil; inandığı değerler uğruna mücadele eden, samimiyeti ve cesaretiyle gönüllerde yer edinmiş bir dava insanıydı” dedi.

Osman Genç mesajında ayrıca, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ortaya koyduğu kardeşlik, adalet ve millet sevgisi anlayışı bugün de yol göstermeye devam etmektedir. Onun hatırasını yaşatmak, temsil ettiği değerlere sahip çıkmakla mümkündür.”

Başkan Genç, mesajının sonunda Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmet ve saygıyla andığını belirterek, “Merhuma Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, sevenlerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.

