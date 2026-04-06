Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı Haliliye Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi, ilçe genelinde yer alan park ve yeşil alanlarda mevsimsel bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte parkların daha estetik ve fonksiyonel hale getirilmesi amacıyla yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler arasında ağaç dikimi, çimlendirme, peyzaj düzenlemeleri ile bakım ve onarım çalışmaları bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında, parkların daha temiz, düzenli ve ferah bir görünüme kavuşması hedefleniyor. İlçe genelinde yürütülen faaliyetler, mahalle muhtarları ve vatandaşlar tarafından olumlu karşılanıyor. Veysel Karani Mahalle Muhtarı Sadık Salar, parklarda yürütülen mevsimsel çalışmalar ve ihtiyaç duyulan alanlara yapılan ağaç dikimleri için teşekkürlerini iletti.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, ilçe genelindeki park ve yeşil alanlarda periyodik bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının aralıksız şekilde devam edeceğini bildirdi.

