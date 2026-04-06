Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Gülpınar, mesajında Anadolu Ajansı'nın Kurtuluş Savaşı döneminde milletin sesi olarak kurulduğunu hatırlatarak, ajansın kuruluşunun 106. yıl dönümünü en içten dilekleriyle kutladığını belirtti. Gülpınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde kurularak milletimizin sesi olan Anadolu Ajansı, o günden bugüne doğru, tarafsız ve hızlı habercilik anlayışıyla basın tarihimizde müstesna bir yer edinmiştir. Kamuoyunun doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi adına ortaya koyduğu özverili ve ilkeli duruş takdire şayandır.

Teknolojinin hızla geliştiği, bilgi akışının büyük bir ivme kazandığı günümüzde Anadolu Ajansı'nın üstlendiği sorumluluk her zamankinden daha kıymetlidir. Bu sorumluluğu başarıyla yerine getiren ajans, hem ulusal hem de uluslararası alanda ülkemizin saygınlığını güçlendirmeye devam etmektedir.

Bu vesileyle Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor; başta Şanlıurfa'daki temsilcileri olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Bu anlamlı yıl dönümünün basın camiamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.'

ŞANLIURFA (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ

Kaynak : PERRE