Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelere bağlı köylerdeki tavuk, ördek ve kazlardan kan ve numune alımları yaptı. Sahada görevli veteriner hekimler, hastalığın varlığının tespiti ve yayılımının önlenmesine yönelik kontrolleri titizlikle gerçekleştirdi.

İl Müdürü Abdulkadir Akkan, kanatlı hayvan hastalıklarının erken teşhisinin büyük önem taşıdığını belirterek, hayvan sağlığını korumanın, üreticilerin sürdürülebilir üretimini desteklemenin ve halk sağlığını güvence altına almanın öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Adıyaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında izleme, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerine kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK