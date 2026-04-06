Adıyaman Gölbaşı İlçe Kaymakamı Kadir Algın başkanlığında, Muhtarlarla İstişare Toplantısı gerçekleştirildi. Gölbaşı Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya ilçe merkezindeki muhtarlar katıldı.

Toplantıda yürütülen çalışmalar ele alınırken, muhtarların öneri ve talepleri de görüşüldü.

Kaymakam Algın, kamu hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için istişarelerin önemine değinerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak : PERRE