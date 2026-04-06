Adıyaman'ın Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın, Aile Destek ve Eğitim Merkezi'nde kursiyerlerle bir araya geldi.

Gölbaşı Eski Kaymakamlık binasının Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) olarak tahsis edilmesiyle hizmet vermeye başlayan merkezde incelemelerde bulunan Kaymakam Algın, yürütülen eğitim ve sosyal destek faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında kursiyerlerle de bir araya gelen Algın, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Merkezde sunulan hizmetlerin toplumsal açıdan büyük önem taşıdığını vurgulayan Kaymakam Algın, özellikle kadınlar ve ailelere yönelik gerçekleştirilen çalışmaların değerli olduğunu ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.