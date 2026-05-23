Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi programı kapsamında Gölbaşı Kaymakamlığı'nı ziyaret etti. Hükümet Konağı'nı gezerek birimlerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Küçük, görev yapan personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Gölbaşı Kaymakamı Kadir Algın'dan ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden projeler ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Küçük, yapılan çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak : PERRE
Kaynak: Perre Haber Ajansı