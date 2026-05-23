Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, il protokolüyle birlikte Adıyaman Özel Teknokent Koleji tarafından düzenlenen Bilim Şenliği programına katıldı. Şenlik kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projeleri inceleyen Prof. Dr. Keleş, öğrencilerle sohbet ederek projeler hakkında bilgi aldı.

Hazırlanan projelerin araştırmayı, bilimi ve üretimi merkeze alan çalışmalar olmasının memnuniyet verici olduğunu belirten Prof. Dr. Keleş, öğrencileri emeklerinden dolayı tebrik etti.

Prof. Dr. Keleş, programda açıklamalarda bulunarak, 'Bilimsel düşünceyi teşvik eden, araştıran ve üreten gençlerin yetişmesine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

