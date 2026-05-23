İslam’ın beş temel şartından biri olan zekat, sadece mali bir ibadet değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü yapı taşlarından biridir. Arapça kökenli bu kelime, “temizlenme, arınma ve bereket” anlamlarını taşır. Peki, zekat nedir ve neden her Müslüman için bu kadar önemlidir? Özünde zekat, belirli bir mal varlığına sahip olan kişinin, her yıl bu varlığının kırkta birini (yani yüzde 2,5’ini) ihtiyaç sahiplerine vermesi anlamına gelir. Ancak bu basit tanımın ardında, toplumsal adaleti tesis etmek, servetin belli ellerde birikmesini engellemek ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek gibi derin hikmetler yatar.

Zekat Nedir ve Kimlere Verilir?

Zekat nedir sorusunun cevabını tam anlamıyla kavrayabilmek için, bu ibadetin kimlere yönelik olduğunu da bilmek gerekir. Kur’an-ı Kerim’de Tevbe Suresi’nin 60. ayetinde zekatın sekiz sınıf insana verileceği açıkça belirtilmiştir. Bunlar; fakirler, miskinler (çok zor durumda olanlar), zekat toplama işinde görev alanlar, kalpleri İslam’a ısındırılmak istenenler, kölelikten kurtulmak isteyenler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolculardır.

Bu çeşitlilik, zekatın ne kadar kapsamlı bir sosyal güvenlik sistemi olduğunu gösteriyor.

Zekat ibadetini yerine getirirken dikkat edilmesi gereken en kritik husus, yardımın gerçek ihtiyaç sahiplerine ve insan onurunu zedelemeden ulaştırılmasıdır. Zekat nedir sorusunun asıl cevabı, belki de bu incelikte saklıdır. Zekat, bir malın üzerindeki hakkı sahibine teslim etmek, fakirin elini uzatmadan görmek ve kardeşliği pekiştirmektir.

