Güneş enerji santralleri, düşük bir maliyet ile kurulduktan sonra yıllar boyunca performansını koruması sayesinde çevreci bir elektrik üretimi gerçekleştirebilen sistemlerdir. Bu sistemlerin verimli çalışma faktörünü kaybetmemesi ve enerji tasarrufu ile güvenilir bir çalışma yürütebilmesi için temizlik en önemli ayrıntıdır. Bakım ve İzmir GES temizlik santral dahilindeki tüm panellerin en üst verim ile daha uzun ömürlü çalışabilmesini sağlar.

Güneş enerji panelleri günümüzde silikon hücreler ile fotovoltaik yapıda üretilen ve yüksek kapasite ile güneş ışınlarından yararlanılarak iyon hareketleri sayesinde elektrik üretimini gerçekleştiren ekipmanlardır. Üst kısımlarının cam ile kaplı olması ve bu temperli camın güneş ışınlarını yakaladığı anda iç hücrelere aktarabilmesi panel çalışma sistemini oluşturur. Ancak kirlenmiş bir panel üzerindeki kir faktörleri ile birlikte bazen birkaç noktasında bazen neredeyse yarısından fazlasında güneş ışığını ememeyecek bir hale gelebilir.

Kirlenmiş ve görevini tam anlamı ile yerine getiremeyen bir güneş paneli bir santral içerisinde bir panelin eksikliği ile elektrik enerjisi üretimi ve kullanımının da eksikliğine neden olur. Bu durum yeterli enerji üretimi olmadığı için şebekeye bağımlılığı ortaya koyarken, daha fazla enerji sarfiyatına neden olmaktadır. Oysa ki örnek olarak tarım sulaması için kurulmuş bir santral, temiz ve bakımlı olduğunda; yeterli elektrik enerjisini üretirse, şebekeye bağımlılık azalır ve enerji tasarrufu elde edilir.

İzmir GES Temizlik Hizmeti Nasıl Alınır?

Detaylı ve boyutu fark etmeksizin yüksek kapasiteli bir güneş enerji santralinde İzmir GES temizlik hizmetleri profesyonel bir işletme ile anlaşma gerçekleştirilerek periyodik bir çerçevede alınır.

Profesyonel işletmeler İzmir GES temizlik hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için yetiştirilmiş ekip gücüne ve gerekli ekipmanlara sahip olarak hizmet verir. Profesyonel bir ekip panel temizliğinde saf su, yumuşak başlı fırçalar ve mikrofiber bezler ya da süngerler gibi temel malzemeleri kullanarak tüm kirlilik faktörlerinin uzaklaştırılması ve panel verimlerinin tekrar yükselmesi açısından işlem gerçekleştir. Uzaklaştırılan kirlilik faktörü fotovoltaik hücrelerin daha sağlıklı çalışmasını ve panel enerji üretiminde %30 verim artışı elde edilmesini sağlar.

Bir güneş enerjisi santralinde sağlıklı ve güvenilir çalışma için GES bakım hizmetleri yıl içerisinde mutlaka periyodik şekilde alınmalıdır. Özellikle de bu anlamda aşağıdaki bir şekilde bir ilerleyiş ile periyodik bakım ve temizlik takviminin oluşturulması sağlanır.

· Öncelikle santral profesyonel bir ekip ve firma tarafından yapılan tüm etüt çalışmaları, resmi onaylar ve teknik proje ile kurulu hale getirilir.

· İzin işlemleri tamamlanan santral onaylandığı andan itibaren güvenilir bir şekilde profesyonel bir ekip ile aktif hale getirilir.

· Kurulum yapan ekip veya hizmet alınacak farklı bir firma santralin bulunduğu bölgenin iklim koşulları, yağış koşulları, kirlilik faktörleri, santralin büyüklüğü ve ihtiyaçlara göre bakım ve İzmir GES temizlik sıklığının belirlenmesini sağlar.

· Belirlenen periyotlar ile birlikte bazen yılda 2 defa bazen yılda 4 defa veya daha sık aralıklar ile panel temizlikleri ve santral bakımı sağlanır.

Periyodik hale getirilen ve düzenli bir şekilde uygulanan bu temizlik için fiyatlandırma da yine ekiplerin incelemesi sayesinde oluşturulurken, anlaşma üzerinden her seferinde fatura ve rapor faktörleri ile hizmet tamamlanır. Alınan bu hizmet yapılan yatırımın en iyi şekilde geri dönüş sağlaması için neredeyse ihtiyaç duyan tek gider olarak da görülebilir.

İzmir GES Temizlik İle Enerji Tasarrufu

Temizlik çalışan bir sistemin güvenilir ve işleyen bir hale gelmesini ve bu durumun süreklilik oluşturmasını sağlar. Çünkü özellikle güneş enerji santrallerinde paneller düzenli bir şekilde temizlenmediğinde panel ömürleri ortalama 25 yıl olan sürenin daha altına dahi düşebilir. Ancak düzenli İzmir GES temizlik ile birlikte güneş enerji panelleri bazen 40 yıl gibi bir kullanım ömrüne dahi ulaşabilmektedir.

Ege Bölgesi GES temizlik hizmetlerinde güneş enerji panellerinin temizliği için kullanılan tüm özel ve hassas malzemeler ile birlikte aynı zamanda bakım periyodundaki tüm ölçüm, test ve kontroller santrale yüksek bir verim kazandırır. Genellikle herhangi bir noktadaki bir kurum, kuruluş veya yapının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan bu santrallerde verimli çalışma, ihtiyaç duyulan düzeyde elektrik enerjisinin elde edilmesini sağlar. Çünkü aksi takdirde yeteri kadar elde edilemeyen elektrik şebekeden alınarak kullanım sürdürülür.

GES temizlik bir enerji santralinde enerji tasarrufu elde edilebilmesi açısından en önemli etkinliktir. Profesyonel bir şekilde periyodik olarak gerçekleştirilen bir İzmir GES temizlik panel verimlerinin düşmesini engellediği gibi doğru planlanmış periyodik bir temizlik aynı zamanda bir zorunluluktur ve işletme bünyesinde takip edilmesi gereken bir işlemdir. Tasarruflu, ekonomik ve uzun ömürlü bir santral için ve aynı zamanda güvenlik açısından bir ihtiyaçtır.