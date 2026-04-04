Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde bulunan Akçakale Devlet Hastanesi acil servisinde iki aile arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri hastanede karşı karşıya geldi. İlk olarak sözlü tartışma şeklinde başlayan olay, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Yaşanan olay sırasında acil serviste bulunan hastalar ve sağlık çalışanları zor anlar yaşarken, bazı alanlarda maddi hasar meydana geldi. Olayın büyümesi üzerine hastanede görevli güvenlik görevlileri müdahale etti.

Tartışma Kısa Sürede Kavgaya Dönüştü

Hastanede karşılaşan husumetli iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine fiziksel müdahalede bulundu.

Güvenlik Ekipleri Müdahale Etti

Kavga sırasında hastanede bulunan özel güvenlik görevlileri olay yerine müdahale ederek tarafları ayırdı. Kavga güçlükle sona erdirildi.

Polis İşlem Başlattı

Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan kişiler hakkında işlem başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA