Adıyaman'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi Mimar Sinan Parkı yakınlarında Hüseyin Özdemir idaresindeki 02 AGJ 419 plakalı motosiklet karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaralanırken, motosiklet daha sonra sürücüsü öğrenilemeyen park halindeki 06 F 5998 plakalı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.