Gaziantep’te adliye içerisinde yürütüldüğü belirlenen rüşvet ve uyuşturucu faaliyetlerine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, adliye içi ve dışındaki bağlantılar teknik ve fiziki takip ile incelendi. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı meslek gruplarından kişilerin de dahil olduğu bir yapı tespit edildi. Soruşturma sürecinde elde edilen bulgular doğrultusunda düğmeye basılarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında çeşitli suçlamalar yöneltilirken, süreçle ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

16 Şüpheli Gözaltına Alındı

Yürütülen operasyon kapsamında aralarında 1 Cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 2 zabıt katibi, 5 adliye personeli ve 6 sivil vatandaşın bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamalarıyla işlem başlatıldı.

Teknik Ve Fiziki Takip Yapıldı

Soruşturma kapsamında zabıt katibi H.İ.U. teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelinin bağlantıları ve suç ağına dair önemli bulgulara ulaşıldığı öğrenildi.

2 Katip Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden zabıt katipleri H.İ.U. ve M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Soruşturma Derinleştirildi

Soruşturma kapsamında adı geçen bazı kişilerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) gerekli bildirimlerin yapıldığı ve dosyanın genişletilerek sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA