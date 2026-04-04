Gaziantep’te gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Şehitkamil ilçesinde yaşanan kazada, kavşakta karşı karşıya gelen iki aracın çarpışmasıyla birlikte olay yerinde hareketli anlar yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, işçi servisi savrularak refüje çıktı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza Gece Saatlerinde Meydana Geldi

Kaza, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 5. Organize Sanayi Bölgesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre işçi servisi ile otomobil kavşakta çarpıştı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Olayın detaylarının araştırıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA