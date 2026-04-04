Şırnak’ın Cizre ilçesinde Dicle Nehri kenarında yaşanan olayda, bir genç kızın suya atlayarak hayatına son verme girişimi son anda engellendi. Olayı fark eden bir vatandaşın durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, genç kızı ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Vatandaşların ve ekiplerin koordineli çalışmasıyla genç kız bulunduğu tehlikeli noktadan uzaklaştırıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da yakından takip edildi.

Vatandaş Durumu Hemen Bildirdi

Dicle Nehri kenarında bir genç kızın suya atlamaya çalıştığını gören vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve belediyeye bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Ekipler Uzun Süre İkna Çalışması Yaptı

Olay yerine gelen ekipler ve vatandaşlar, genç kızı ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. Yapılan çalışmalar sonucunda genç kız bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.

Sağlık Kontrolleri Yapıldı

Kurtarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerin ardından yetkililer eşliğinde ailesine teslim edildi.

Kaynak: İHA