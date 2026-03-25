Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari genelinde ve Şırnak’ın doğu kesimlerinde etkili olması beklenen kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede devam eden yağışların önümüzdeki saatlerde etkisini artıracağı öngörülüyor. Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu kesimlerinde yağışların ilk etapta kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacağı bildirildi.

Rakımı Yüksek Kesimlerde Kar Yağışı Artacak

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte, bölgedeki yüksek rakımlı noktalarda yağışların kara dönüşeceği ve etkisini artıracağı ifade edildi. Özellikle 1800 metre rakım ve üzerindeki bölgelerde kuvvetli, yer yer ise yoğun kar yağışı beklendiği kaydedildi. Kar kalınlığının genel olarak 5 ila 20 santimetre, yüksek kesimlerde ise 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

Sel, Buzlanma Ve Ulaşımda Aksama Riski

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte alçak rakımlı bölgelerde sel ve su baskını, yüksek kesimlerde ise tipi, buzlanma ve don olaylarının görülebileceğine dikkat çekti. Özellikle sürücülerin ve bölgede yaşayan vatandaşların ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

HABER KAYNAK: TEKHA