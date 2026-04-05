Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, batı illerine sevk edilmek üzere hazırlanan yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma Ekiplerinden Kaçamadı: Araçta Titiz Arama

Edinilen bilgiye göre; Yüksekova ilçe merkezinde ikamet eden F.D. isimli şahsın uyuşturucu maddeyi batı illerine sevk edeceği yönünde istihbarat alan Jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelinin kullandığı araç, Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi’nde durduruldu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan detaylı incelemeler sonucunda;





22.550 Gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi.



Şüpheli Gözaltına Alındı

Meydana gelen olayla ilgili ivedilikle adli tahkikat başlatılırken, uyuşturucu madde sevkiyatı hazırlığındaki şüpheli F.D. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Hakkâri İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadelesine azim ve kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

Haber: HAKKÂRİ / TEKHA