Yeni tarifeye göre tam bilet 25 TL’den 35 TL’ye, öğrenci bileti ise 20 TL’den 30 TL’ye yükseldi. Yapılan artış, özellikle dar gelirli vatandaşlar ve öğrenciler için ciddi bir yük oluştururken, karar kamuoyunda tartışma konusu haline geldi.

Zam Oranları Dikkat Çekti

Yeni düzenlemeyle birlikte tam bilette yaklaşık yüzde 40, öğrenci tarifesinde ise yüzde 50’ye varan artış yaşandı. Kısa mesafelerde dahi yüksek ücret ödemek zorunda kalan vatandaşlar, bu durumun günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini ifade ediyor.

Vatandaşlardan Tepki: “Ulaşım Temel İhtiyaçtır”

Kars’ta uzun ve sert geçen kış mevsimi nedeniyle toplu taşımanın vazgeçilmez olduğunu belirten vatandaşlar, yapılan zammın “ölçüsüz” olduğunu savunuyor. Özellikle öğrenciler, günlük ulaşım giderlerinin ciddi oranda arttığını belirterek, eğitim hayatlarının bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getiriyor.

Bazı vatandaşlar ise işe gidiş-geliş maliyetlerinin aylık bütçelerinde önemli bir yer tutmaya başladığını vurgulayarak, zam kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ediyor.

Ulaşım Esnafı: “Maliyetler Karşılanamıyordu”

Toplu taşıma esnafı ise zammın kaçınılmaz olduğunu savunuyor. Artan akaryakıt fiyatları, bakım-onarım giderleri ve genel işletme maliyetlerinin mevcut tarifelerle karşılanamadığını belirten esnaf temsilcileri, yapılan düzenlemenin ayakta kalabilmek için gerekli olduğunu ifade ediyor.

Sosyal Medyada Geniş Yankı

Zam kararı, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Çok sayıda kullanıcı, yapılan artışı eleştirirken bazıları ise ekonomik şartlar göz önüne alındığında artışın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Şehirde adeta iki farklı görüş ortaya çıktı.

Gözler Yetkililerde

Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, özellikle öğrenci ve dar gelirli kesim için yeni desteklerin hayata geçirilmesini talep ediyor. İndirimli abonman sistemleri ya da sosyal destekli ulaşım kartları gibi çözümler gündeme getirilirken, yetkililerin konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı merakla bekleniyor.

Kars’ta toplu taşıma ücretlerine yapılan zam, ekonomik dengeler ile sosyal ihtiyaçlar arasındaki hassas çizgiyi bir kez daha gündeme taşırken, tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

HABER: CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA