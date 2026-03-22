Kars futbol camiası, genç yaşta gelen acı bir kayıpla sarsıldı.

Kars 36 Spor yönetimi, önceki gün İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden futbolcuları Kubilay Kaan Kundakçı için anlamlı bir taziye mesajı yayımladı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, yaşanan olayın derin bir üzüntüye neden olduğu vurgulanarak, genç futbolcunun ani kaybının hem kulüp camiasında hem de Türk futbolunda büyük bir boşluk bıraktığı ifade edildi.

“Tarifsiz Bir Acı İçindeyiz”

Kars 36 Spor yönetimi mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı’nın önceki akşam İstanbul’da uğradığı menfur silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi camiamızda derin bir teessür ve tarifsiz bir acı bırakmıştır.”

Henüz hayatının baharında yaşamını yitiren Kundakçı’nın; sahadaki mücadeleci ruhu, disiplinli yapısı ve örnek kişiliğiyle takım arkadaşları, teknik heyet ve taraftarların gönlünde özel bir yer edindiği belirtildi.

“Türk Futbolunun Değerli Bir Neferiydi”

Açıklamada, genç futbolcunun sadece bir sporcu değil, aynı zamanda karakteriyle de örnek bir isim olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Merhum sporcumuz; sahadaki azmi, disiplini, ahlakı ve örnek kişiliği ile kulübümüzün ve Türk futbolunun değerli bir neferi olarak daima hatıralarımızda yaşayacaktır. Onun zamansız vedası, kulübümüzde ve spor camiasında silinmesi güç bir boşluk bırakmıştır.”

Sakarya’da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Hayatını kaybeden genç futbolcu için İstanbul’da yaşanan saldırının ardından düzenlenen cenaze töreni, Karasu ilçesine bağlı Yuvalıdere köyünde gerçekleştirildi. Kundakçı’nın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Spor Camiasına Başsağlığı

Kars 36 Spor Kulübü, yayımladığı mesajın sonunda başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileklerini iletti:

“Kulübümüz olarak merhum futbolcumuza Yüce Allah’tan rahmet; başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Aziz hatırasını daima yaşatacağız.”

Genç yaşta hayatını kaybeden Kubilay Kaan Kundakçı’nın vefatı, Kars başta olmak üzere tüm Türkiye’de spor camiasını yasa boğdu. Kulüp taraftarları ve sevenleri, sosyal medya üzerinden paylaştıkları mesajlarla acılarını dile getirirken, “Seni unutmayacağız” sözleriyle genç futbolcunun anısını yaşatma kararlılığını ortaya koydu.

HABER: CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA