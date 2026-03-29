Yapılan incelemelerde; ülkenin milli güvenliğini ve genel asayişini tehdit ettiği değerlendirilen, terör örgütü PKK/KCK yandaşları tarafından provokatif ve dezenformatif içerik paylaştığı tespit edilen 20 X (Twitter) ve 10 TikTok hesabı hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı’na hakaret ve aşağılama içerikli paylaşım ve yorumlarda bulunduğu belirlenen 20 Facebook hesabı ile TCK’nın 226. maddesi kapsamında müstehcen içerik paylaştığı tespit edilen 20 X (Twitter) hesabı da incelemeye alındı.

Toplamda 70 sosyal medya hesabı hakkında hazırlanan dosyalar doğrultusunda, Kars Sulh Ceza Hakimliği’nin 2026/1031 D., 2026/1134 D. ve 2026/1270 D. iş sayılı kararlarıyla erişim engeli kararı verildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dijital ortamda işlenen suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden her türlü yasa dışı faaliyete karşı çalışmaların artarak devam edeceği belirtildi.

HABER KAYNAK/CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA