Gıda İçerikleri Ve Alerjen Bilgileri Menülerde Yer Alacak

Yapılan düzenlemeyle birlikte bu işletmeler, sundukları gıdaların içeriklerini, enerji (kalori) değerlerini ve alerjen bilgilerini tüketiciye sunmakla yükümlü kılındı. Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, bu bilgilerin menüler, duvar tahtaları, broşürler, dijital ekranlar veya karekod (QR) sistemleri aracılığıyla paylaşılabileceği belirtildi.

Karekod Kullanımı İçin Görünür Uyarı Şartı

Düzenleme kapsamında, bilgileri karekod sistemi ile sunmayı tercih eden işletmeler için ek bir kural getirildi. Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."

Yeni uygulama ile tüketicilerin sağlık, dini inanç veya kişisel tercihlerine göre çok daha bilinçli ve güvenli gıda seçimi yapabilmesi hedefleniyor.