Alibeyoğlu, yaptığı açıklamada sadece Erzurum’un öne çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek Kars ve Sarıkamış’ın da sürece dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

“Erzurum Merkez Olabilir Ama Yeterli Değil”

Alibeyoğlu açıklamasında, Erzurum’un geçmişte önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Özellikle 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları’nın şehirde düzenlenmesine dikkat çeken Alibeyoğlu, buna rağmen her adaylık sürecinde yalnızca Erzurum’un öne çıkarılmasını eleştirdi.

“Erzurum merkez olabilir, buna katılıyoruz” diyen Alibeyoğlu, bölgesel kalkınma açısından daha kapsayıcı bir modelin benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Kars ve Sarıkamış Neden Dışarıda?

Kars ve Sarıkamış’ın kış turizmi açısından Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken Alibeyoğlu, bu potansiyele rağmen sürecin dışında bırakılmasını eleştirdi. Sarıkamış’ın kristal kar yapısı, doğal pistleri ve geniş kayak alanlarıyla uluslararası organizasyonlar için son derece uygun olduğunu belirtti.

“Bölgesel Kalkınma Fırsatı Kaçırılıyor”

Alibeyoğlu, olimpiyat adaylık sürecinin yalnızca spor organizasyonu olmadığını, aynı zamanda büyük bir yatırım ve kalkınma fırsatı sunduğunu ifade etti.

Adaylık sürecinde: Spor tesisleri, Konaklama yatırımları, Ulaşım altyapısı, Turizm olanakları gibi alanlarda ciddi yatırımlar yapıldığını belirten Alibeyoğlu, bu yatırımların Kars ve Sarıkamış’a da yayılması gerektiğini söyledi.

“Bu Süreçten Pay Almalıyız”

Alibeyoğlu, Kars ve Sarıkamış’ın adaylık sürecine dahil edilmesi halinde bölge ekonomisinin ciddi kazanımlar elde edeceğini belirterek şu görüşlere yer verdi:

Turizm gelirlerinde artış,

İstihdam olanaklarının genişlemesi,

Bölgesel tanıtımın güçlenmesi,

Spor altyapısının gelişmesi, bu kazanımların yalnızca Erzurum ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

“Hep Erzurum Olmasını Kabul Etmiyoruz”

Açıklamasının sonunda tepkisini net bir dille ortaya koyan Alibeyoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Hep Erzurum, Erzurum olmasını kabul etmiyoruz. Kars ve Sarıkamış mutlaka bu sürecin içinde yer almalıdır.”

Bölgesel Denge Tartışması Yeniden Gündemde

Alibeyoğlu’nun çıkışı, Doğu Anadolu’da uzun süredir tartışılan “bölgesel yatırım dengesi” konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Kars kamuoyunda da geniş yankı bulan açıklamanın, önümüzdeki süreçte siyasi ve yerel yönetim düzeyinde nasıl karşılık bulacağı merak ediliyor.

HABER KAYNAK: CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA