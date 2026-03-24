Kars Valisi Ziya Polat, tüm vatandaşları bu anlamlı programa davet ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kars Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilecek Nevruz kutlama programı, 24 Mart 2026 Salı günü saat 11.00’de Gazi Kars Bedesteni’nde düzenlenecek. Geleneksel ritüellerin yaşatılacağı etkinliklerde, Nevruz’un kültürel zenginliği ve toplumsal dayanışma ruhu ön plana çıkarılacak.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Ardından halk oyunları ekiplerinin sergileyeceği gösterilerle katılımcılar görsel bir şölen yaşayacak. Nevruz’un simgesel etkinliklerinden biri olan örs dövme geleneği ile demirin dövülerek güç ve direncin simgelenmesi yaşatılacak.

Etkinlikler kapsamında ayrıca yumurta tokuşturma yarışmaları düzenlenecek, Nevruz ateşi yakılarak katılımcılar bu ateşin etrafında bir araya gelecek. Halat çekme gibi eğlenceli yarışmalarla program renklenecek, Nevruz halayı ile coşku zirveye ulaşacak.

Vali Ziya Polat yaptığı davette, Nevruz’un kardeşlik, dayanışma ve umut anlamına geldiğini belirterek, tüm Kars halkını bu özel günü birlikte kutlamaya çağırdı.

Kars’ta gerçekleştirilecek bu kapsamlı programın, her yaştan vatandaşın katılımıyla bayram havasında geçmesi bekleniyor. Nevruz’un getirdiği birlik ve beraberlik ruhunun, şehir genelinde güçlü bir şekilde hissedileceği ifade ediliyor.

HABER KAYNAK: CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA