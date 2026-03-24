Hayatını kaybedenlerden Uzman Erbaş Adnan Yalçın için askeri tören gerçekleştirildi. Yalçın’ın naaşı, düzenlenen törenle askeri protokol eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Baba Ahmet Yalçın da yakınlarının ve mahalle sakinlerinin katılımıyla dualar eşliğinde toprağa verildi. Yoğun yağışa rağmen cenaze törenine katılımın yüksek olması dikkat çekti.

Tören sırasında acılı aileler gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları hayatını kaybedenler için ağıtlar yaktı.

Öte yandan, bölgede olası gerginliğe karşı güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin tören boyunca geniş çaplı güvenlik tedbiri aldığı görüldü.

HABER: Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA