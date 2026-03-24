Yazılı bir açıklama yapan Bakan Uraloğlu; kara yolu, demir yolu ve hava yolunda milyonlarca vatandaşın seyahat ettiğini belirterek, otoyol ve köprülerden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleştiğini duyurdu.

Köprü ve Otoyollarda Ücretsiz Hizmet Dönemi

Bakan Uraloğlu, 19-22 Mart tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinin Cumhurbaşkanı kararıyla ücretsiz hizmet verdiğini hatırlattı. Bayram yoğunluğunun bir gün önceden başladığını ifade eden Uraloğlu, 18-22 Mart dönemine ilişkin şu verileri paylaştı:

"Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki 2 boğaz köprümüz, 5 gün boyunca toplam 2 milyon 88 bin 732 araca hizmet verdi. Aynı dönemde KGM sorumluluğundaki otoyollardan toplam 7 milyon 846 bin 97, yap-işlet-devret projeleri kapsamındaki otoyollardan ise 4 milyon 491 bin 951 araç geçiş yaptı. Böylece 5 günlük süreçte otoyol ve köprülerimizden toplam 12 milyon 338 bin 48 araç geçişi gerçekleşti."

Ayrıca bu süreçte şehirler arası otobüs firmalarının 44 bin 733 seferde 1 milyon 632 bin 831 yolcu taşıdığı kaydedildi.

Raylı Sistemlerde Yolcu Rekoru

İstanbul ve Ankara’daki raylı sistemlerin yoğun kullanımına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın 1 milyon 790 bin 733 vatandaşa hizmet verdiğini belirtti. Sirkeci-Kazlıçeşme hattını 44 bin 898, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy hattını ise 114 bin 371 kişinin kullandığını ifade eden Uraloğlu, Ankara'da Başkentray’ın 249 bin 880 yolcu ağırladığını bildirdi.

Demir yollarındaki genel tabloyu özetleyen Uraloğlu, şunları kaydetti: "14 Haziran 2024 tarihinde günlük taşınan YHT yolcu sayısı rekoru olan 39 bin 934’ten sonra bayramın son günü 41 bin 449 yolcuya hizmet vererek yeni bir günlük yolcu sayısı rekoru kırdık. Ana hat ve bölgesel trenlerle de 138 bin 314 kişiye hizmet sunduk. Söz konusu tarihlerde, TCDD Taşımacılık tarafından işletilen yüksek hızlı tren, anahat ve bölgesel trenler ile kent içi raylı sistemleri toplam 2 milyon 489 bin 185 kişi kullandı."

Havalimanlarında 2,5 Milyon Yolcu Ağı ağırlandı

Hava yolu ulaşımında da hareketli bir bayram dönemi geride kaldı. Türkiye genelindeki havalimanlarında 19-22 Mart tarihleri arasında 16 bin 851 uçak trafiği gerçekleşirken, toplam 2 milyon 530 bin 758 yolcu ağırlandı.

Havalimanlarına göre yolcu dağılımı şu şekilde gerçekleşti:





İstanbul Havalimanı: 873 bin 851



Sabiha Gökçen Havalimanı: 541 bin 760



Esenboğa Havalimanı: 162 bin 514



Antalya Havalimanı: 161 bin 405



İzmir Adnan Menderes Havalimanı: 135 bin 982



Bakan Uraloğlu ayrıca, Muğla Dalaman ve Milas-Bodrum havalimanlarında 22 Mart günü 2026 yılının en yüksek yolcu rakamlarına ulaşıldığını sözlerine ekledi.



