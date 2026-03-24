Bölgede tarımsal üretimle geçim sağlayan üreticiler, yeni sezon için umutlarını tazeledi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kayısı ağaçlarının çiçeklenmesini sadece tarımsal bir süreç olarak görmediklerini, aynı zamanda şehrin yeniden ayağa kalkma iradesinin de güçlü bir göstergesi olarak nitelendirdi.

Vali Yavuz, “Kale ilçemizde kayısı ağaçları çiçek açtı; beyaz gelinliklerini kuşanan bahçelerimiz umutla yeniden hayat buldu. Her bir çiçek, şehrimizin direncinin ve yarınlara olan inancının en güzel nişanesidir” ifadelerini kullandı.

Tarımın Malatya ekonomisi için stratejik önemine değinen Vali Yavuz, üreticilere bereketli, huzurlu ve verimli bir sezon temennisinde bulundu.

HABER: Cem Parlak- Malatya/TEKHA