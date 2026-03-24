Tarih: Mart 23, 2026

Bursa Valiliği, şehrin köklü geçmişine ışık tutan en önemli yapılarından biri olan Türk İslam Eserleri Müzesi’ne (Yeşil Medrese / Sultaniye Medresesi) dikkat çekerek yeni haftayı kutladı. Osmanlı Devleti’nin ilim ve sanat anlayışını günümüze taşıyan bu tarihi yapı, asırlardır estetik ve kültürel zenginliğin izlerini bünyesinde barındırıyor.

Geçmişin Zarafeti Geleceğe Taşınıyor

Bursa’nın en nadide mekanlarından biri olan Türk İslam Eserleri Müzesi, zengin koleksiyonuyla ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor. Müzede sergilenen eserler, kadim medeniyetimizin mirasını şu başlıklarla yansıtıyor:





Eşsiz Çini Sanatı Örnekleri: Türk seramik sanatının en zarif parçaları.



Nadide Hat Eserleri: Hüsn-i hat sanatının derinliklerini yansıtan levha ve yazmalar.



Kültürel Miras: Osmanlı döneminden kalan sosyal ve bilimsel hayatın izleri.

"Huzur ve Bereket Dolu Bir Hafta"

Valilik tarafından paylaşılan mesajda, Bursa’nın tarihsel derinliğine vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:



"Osmanlı’nın ilim ve sanat anlayışını günümüze taşıyan bu kıymetli eser, asırlardır ilmin, estetiğin ve kültürel zenginliğin izlerini barındırmaktadır. Çini sanatından hat eserlerine uzanan geniş koleksiyonuyla geçmişin zarafetini bugüne yansıtan bu nadide mekân, Bursa’nın köklü mirasının en önemli temsilcilerinden biridir. Tarihin derinliği ve kültürün zenginliğiyle; sağlık, huzur ve bereket dolu bir hafta geçirmenizi diliyoruz."

BURSA / TEKHA