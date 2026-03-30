Hatay'ın Altınözü ilçesi Mayadalı Mahallesi’nde meydana gelen olay, kentte büyük üzüntü yarattı. İddiaya göre Abdulsamet Akay (28), tartıştığı annesine şiddet uygulamaya başladı.

O sırada araya girerek duruma engel olmak isteyen eşi Emel Akay (26) bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından 2 çocuk annesi Emel Akay, kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Emel Akay’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Emel Akay’ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Abdulsamet Akay’ın soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

HABER: Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA