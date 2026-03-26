Hatay'da Alazi Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde takibe alınan bir motosiklet durduruldu. Motosiklette bulunan S.K. ve S.K. isimli şahısların yapılan üst aramalarında satışa hazır halde toplam 11,22 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonun devamında, şüphelilerin adresi civarında bulunan H.K. ve A.K. isimli şahısların da üst aramaları yapıldı. Bu aramalarda toplam 1,72 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, adreste yapılan aramada ayrıca 0,70 gram esrar bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., S.K., H.K. ve A.K. isimli şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hüseyin ZORKUN - HATAY - TEKHA