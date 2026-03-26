Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Güngör’ün öncülüğünde organize edilen etkinlik, yoğun katılım ve büyük bir coşkuya sahne oldu.

Protokol ve Korucular Aynı Çatıda Buluştu

Hakkari’de gerçekleştirilen programa Hakkari Valisi Sayın İbrahim Taşyapan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sayın Cafer Öz ve çok sayıda güvenlik korucusu katıldı. Devletin ve milletin birlik ve beraberliğini yansıtan programda, koruculuk sisteminin yıllardır süregelen önemi ve katkıları bir kez daha vurgulandı. Katılımcılar, korucuların üstlendiği kritik görevlerin altını çizdi.

Mehmet Güngör’ün Liderliği Takdir Topladı

Konfederasyon Genel Başkanı Mehmet Güngör’ün organizasyonu ve liderliği programa damga vurdu. Güngör’ün devletine ve milletine olan güçlü bağlılığı, yaptığı konuşmalarda açıkça hissedilirken, güvenlik korucularının haklarını savunma konusundaki kararlılığı da büyük takdir topladı. Güngör’ün, korucuların yalnızca güvenlik alanında değil, toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde de önemli bir rol üstlendiğini ifade etmesi dikkat çekti.

Korucuların Fedakârlığı ve Sadakati Vurgulandı

Programda yapılan konuşmalarda, korucuların ülkenin huzuru ve güvenliği için büyük fedakârlıklar gösterdiği belirtildi. Zorlu şartlarda görev yapan korucuların, devletine ve vatanına olan sadakatinin sarsılmaz olduğu ifade edildi. Bu sadakatin, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünün korunmasında önemli bir güç olduğu vurgulandı.

Şehitler Anıldı, Gazilere Dualar Edildi

Etkinlik kapsamında şehit olan korucular rahmetle anılırken, gazilere sağlık ve uzun ömür dileklerinde bulunuldu. Yapılan dualarla, vatan uğruna can veren kahramanlar bir kez daha yad edildi. Şehit ailelerine duyulan minnet ve gazilere verilen değer, programın en anlamlı anları arasında yer aldı.

Birlik ve Beraberlik Mesajı Verildi

Koruculuk sisteminin 41 yıllık geçmişinin ele alındığı programda, birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Konfederasyon Başkanı Mehmet Güngör’ün, korucuların sesi olmaya devam ettiği ve onların haklı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Program, güçlü birlik mesajlarıyla sona erdi.

HABER: HAKKARİ / TEKHA