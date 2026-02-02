Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hudut güvenliğini sağlamak ve yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla yürüttüğü görevini kararlılıkla sürdürüyor.
Hudut Kartalları, Hakkari hudut hattında icra edilen arama-tarama faaliyetleri sırasında 5.842 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Ele geçirilen maddeler, güvenlik önlemleri kapsamında Esendere Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.
TSK yetkilileri, hudut güvenliğinin sağlanması ve yasadışı faaliyetlerin engellenmesi amacıyla yürütülen operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Kaynak : PERRE
