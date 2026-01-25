Fatih Belediyesi Başkan Danışmanı Abdurrahman Cüneyd Fidancı’nın davetiyle düzenlenen programa, vakfın kurucu üyeleri ve önceki dönem başkanları Mahmut Göksu ile Ömer Özkartal, vakıf yetkilileri ve İstanbul’da görev yapan basın-yayın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Fidancı, farklı alanlarda olduğu gibi medya sektöründe de Adıyamanlı hemşehrilerin önemli bir emek verdiğini belirterek, “Birçok alanda olduğu gibi medya sektöründe de emek veren gazeteci hemşehrilerimiz var. Farklı etkinliklerle bir araya gelerek istişareye, fikir alışverişine ve muhabbete devam edeceğiz. 6 Şubat’ın yıl dönümü yaklaşıyor. Bu vesileyle hayatını kaybeden gazeteci arkadaşlarımızı ve tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Fidancı, Adıyamanlılar Vakfı’nın kuruluş yıllarında öğrenci olduğunu hatırlatarak, “Yaklaşık 30 yıl önce vakıfta bir öğrenci olarak başladığımız yolculuğumuz sürüyor. O günden bu yana hemşehrilerimizle birlikte olmaya, vakıf çatısı altında çeşitli etkinlikler yapmaya devam ediyoruz. Vakıf bir gönül işidir.” dedi.

Vakıf kurucularından Adıyaman eski Milletvekili Mahmut Göksu da vakfın, İstanbul’da yaşayan Adıyamanlılar için bir “yuva” olarak kurulduğunu ifade ederek, “30 yıl önce bu vakfı kurarken İstanbul’da yaşayan Adıyamanlılara bir ev açmak, bir yuva olmak için yola çıktık. Bugüne kadar 25 bini aşkın öğrenciye burs verdik. O öğrencilerin bugün iyi yerlerde olması ve burs alanların burs veren konuma gelmesi bizim için sevindiricidir. Bu vakıf Adıyamanlıların evidir. Her meslekten hemşehrimiz buraya gelip etkinliğini yapabilir, tanışıp kaynaşabilir. Vakfımız siyaset üstüdür ve bu doğrultuda tüm hemşehrilerimize hizmet etmektedir.” diye konuştu.

Vakıf kurucularından ve önceki dönem başkanlarından Ömer Özkartal ise vakıf çalışmalarını “ibadet aşkıyla” sürdürdüklerini belirterek, tüm Adıyamanlıların vakıfla gönül bağını diri tutmasını ve çalışmaları daha ileriye taşımak için katkı sunmasını istedi.

Gecede Özkan Korkmaz bağlaması ve türkülerle programa renk katarken, mizah yazarı Naif Karabatak da yeni yayımlanan üçüncü kitabı *“Kahvaltı Haberleri”*ni tanıtarak katılımcılar için imzaladı.