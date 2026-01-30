Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şubesi, vakıf merkezinde düzenlenen programda Uzman Aile Danışmanı Saliha Erdim'i konuk etti. Hanımlara yönelik gerçekleştirilen söyleşi, yoğun katılımla yapıldı.

Programda aile yapısı, evlilikte iletişim, çocuk eğitimi, değerler ve kişisel gelişim konularına değinen Saliha Erdim, mesleki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Samimi bir ortamda geçen söyleşide, katılımcıların yönelttiği sorular da yanıtlandı.

Program sonrası değerlendirmede bulunan Adıyamanlılar Vakfı Ankara Şube Başkanı Mehmet Akgün, aile kurumunun toplumdaki yerine dikkat çekerek, 'Aile, toplumun temel direğidir. Aile yapımızı güçlendirecek her çalışma bizim için son derece kıymetlidir. Bu kapsamda hocamız Saliha Erdim'i vakfımızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Akgün, 'Hanımefendilerimizin programa yoğun katılım göstermesi bizleri mutlu etti. Bu tür buluşmalar dayanışmamızı artırıyor ve vakfımızın sosyal ve kültürel çalışmalarına güç katıyor. İnşallah bu programları artırarak sürdüreceğiz' dedi.

Programın sonunda Saliha Erdim'e teşekkür edilerek günün anısına hediye takdim edildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Öte yandan program süresince misafirlere Adıyaman'a özgü çiğ köfte ikramında bulunan Ramazan Bilgin'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak : PERRE