“Adıyaman Tanıtım Günleri’ne farklı zamanlarda katılım sağlamış biri olarak, her etkinlikte benzer bir yapısal eksikliğin tekrarlandığını gözlemlediğimi ifade etmek isterim. Bu değerlendirme; kişi ya da kurum hedef almak amacıyla değil, Adıyaman’ın daha kapsayıcı, temsiliyeti yüksek ve ortak akla dayalı bir şekilde tanıtılabilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen tanıtım organizasyonlarında, İstanbul’da faaliyet gösteren ve sayıları 80’e yaklaşan Adıyaman menşeli sivil toplum kuruluşunun önemli bir bölümünün etkinlik sürecine yeterli ölçüde dahil edilmediği görülmektedir. Temsil ve görünürlük açısından yaşanan bu eksikliğin, tanıtımın ruhu ve hedefiyle örtüşmediği kanaatindeyim.

Bu durumu geçmiş dönemlerde Adıyaman Federasyonu Başkanlığı ile paylaşmış olmama rağmen, konunun yapısal boyutunu açıklayan veya tüm tarafları kapsayan bir değerlendirme yapılmadığını gözlemledim. Daha sonra Kahta ve Gerger Federasyon Başkanlarıyla gerçekleştirdiğim görüşmelerde ise; Adıyaman’ın İstanbul’daki demografik ve örgütsel yapısı dikkate alındığında, bir konfederasyon çatısı altında ortak hareket etme ihtiyacının açıkça ortaya çıktığı ifade edilmiştir.

Nitekim;

• İstanbul’da 80 bine yaklaşan Kahta nüfusu ve 25 köy derneği,

• İstanbul’da 100 bine yaklaşan Gerger nüfusu ve 15’e yakın köy derneği,

federatif yapılar altında örgütlü olup, bu büyüklüklerin Adıyaman’ı temsil eden organizasyonlarda sınırlı yer bulması, temsilde denge ilkesini zedelemektedir.

Bugün İstanbul’da Adıyaman menşeli üç federasyonun fiilen var olduğu herkesin malumudur. Konfederasyon kurulabilmesi için gerekli olan federasyon sayısı da bu açıdan sağlanmaktadır. Ancak geçmişte bu yönde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması, kurumsal birlikteliğin önünde önemli bir engel olarak durmaktadır.

Son olarak, özellikle Adıyaman Valiliği tarafından da desteklenen ve İstanbul’daki sivil toplum ayağını büyük ölçüde federasyonlar üzerinden yürüten bu tür tanıtım faaliyetlerinin;

• daha geniş katılımla,

• önceden istişare edilerek,

• tüm federasyon ve dernekleri kapsayacak bir anlayışla planlanmasının,

Adıyaman’ın ortak menfaatine daha uygun olacağı düşünülmektedir.

Bu çerçevede, tanıtım faaliyetlerinin tek bir yapı veya dar bir çevre üzerinden değil, Adıyaman’a gönül vermiş tüm sivil toplum kuruluşlarının katkı sunduğu bir zemine taşınması gerektiğine inanıyorum.

Bu değerlendirme vesilesiyle, Kahta ve Gerger Federasyon Başkanları başta olmak üzere, Adıyaman’ın birlik ve beraberliğini önemseyen tüm paydaşları;

daha kapsayıcı, daha katılımcı ve daha sürdürülebilir bir temsil modeli üzerine birlikte düşünmeye ve sorumluluk almaya davet ediyorum.

Adıyaman’ın gerçek gücü;

ayrışmada değil,

ortak akıl ve kurumsal birliktelikte saklıdır.” Dedi.