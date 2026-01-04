Yıldırım yaptığı açıklamada, kar yağışının ikinci gününde 2 greyder ve 8 kepçe ile sahada aralıksız bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, çalışmaların kazasız ve sorunsuz şekilde tamamlandığını ifade etti.

Karla mücadele sürecinde destek veren kurum ve yetkililere teşekkür eden Yıldırım, başta Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol olmak üzere; İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmetcan Erdoğan, Kahta Kaymakamı Muhamed Usame, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Bağrıyanık, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gafari Çelebi, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Ramazan Turan ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri Müdürlüğüne teşekkür etti.

Yıldırım ayrıca, sahada görev yapan greyder ve kepçe operatörlerine, çalışmalara destek veren muhtarlara ve emeği geçen tüm personele şükranlarını sundu.

Açıklamasında vatandaşlardan da helallik isteyen Yıldırım, 'Bu süreçte herhangi bir kusurumuz olduysa haklarını helal etsinler. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE