Kahta Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini hep birlikte yaşamak amacıyla düzenlenen Ramazan Çarşısı etkinliklerinde, çocuklar doyasıya eğlendi. Program kapsamında çuval yarışı, yumurta yarışı, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi birbirinden keyifli oyunlar gerçekleştirildi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara ödülleri takdim edildi.

Belediyeden etkinliklerle ilgili yapılan açıklamada;

'Her akşam saat 20.30'da başlayan Ramazan Çarşısı etkinliklerine tüm vatandaşlarımız davetlidir. Ramazan Çarşısı'na teşrif eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz.' İfadelerine yer verildi.

HABER: ADIYAMAN (PERRE) - Mustafa Kamış

Kaynak : PERRE