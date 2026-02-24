Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Kahta Belediyesi ve Kahta İlçe Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenen 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı, yoğun katılım ve manevi bir atmosfer eşliğinde gerçekleştirildi. Programa Kahta İlçe Müftüsü Sülleyman Turul da katıldı.

Ramazan Çarşısı'nda düzenlenen programda, minik çocuklar Kur'an-ı Kerim tilavetlerini sundu. Çocukların heyecan ve masumiyetle okudukları ayetler ve ilahiler, aileler ve katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Zaman zaman gözyaşlarının hâkim olduğu etkinlikte, birlik ve beraberlik duygusu ön plana çıktı.

Kahta Belediyesi ve İlçe Müftülüğü yetkilileri, geleceğin teminatı olan çocukların böyle anlamlı bir programda yer almasının hem aileler hem de toplum açısından önemli olduğunu belirtti. Etkinlik, çocuklara manevi değerlerin küçük yaşta kazandırılmasına katkı sağlamayı amaçladı.

Program kapsamında emeği geçen hocalar, veliler ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi. Etkinliğin, çocukların dini değerlerle tanışması ve Kur'an ahlakıyla yetişmesine vesile olduğu kaydedildi.

