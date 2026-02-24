İkinci el araç piyasasında sıkça gündeme gelen kilometre düşürme ve sıfırlama iddialarına karşı geliştirilen sorgulama hizmeti vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyet yürüten PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü arasında 2017 yılında imzalanan 'Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol' kapsamında hayata geçirilen uygulama sayesinde araçların muayene tarihi ve kilometre bilgilerine kolaylıkla erişilebiliyor.

Protokol çerçevesinde oluşturulan sistem üzerinden araçların plaka ya da şasi numarası girilerek kilometre ve muayene kayıtları sorgulanabiliyor. Hizmet, ikinci el araç almayı planlayan vatandaşlara, aracın geçmiş muayenelerinde sisteme kaydedilen kilometre verilerini görme imkânı sunuyor.

Söz konusu bilgilere www.pttavm.com adresinin yanı sıra HGS Mobil Uygulaması, PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlanabiliyor. Bugüne kadar araçların muayene tarihi ve kilometre bilgilerine ilişkin 16 milyonu aşkın sorgulama yapıldığı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ikinci el araç satışlarında yaşanan mağduriyetlere dikkat çekerek kilometre düşürme ve hasarlı araç satışlarına yönelik şikâyetlerde artış yaşandığını belirtti. Vatandaşların sorgulama hizmetlerine yoğun talep gösterdiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, PTT tarafından sunulan uygulamalar sayesinde kilometre bilgilerinin güvenilir şekilde öğrenilebildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, vatandaşların plaka veya şasi numarası üzerinden 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' hizmetine ulaşabildiğini belirterek, bu sayede satış sonrasında yaşanabilecek olası mağduriyetlerin önüne geçildiğini ifade etti.

HABER: ULUSAL (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE